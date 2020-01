Lombardia: sventate truffe e smontata rete di pedofili on line, il bilancio 2019 della polizia postale (4)

- In particolare, è stata colta in flagranza di reato una coppia che stava per contrarre un matrimonio che avrebbe permesso allo sposo, cittadino algerino irregolare sul territorio italiano, di eludere le norme sul soggiorno degli stranieri, previo pagamento di una somma di denaro. Gli investigatori del Compartimento di Milano, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, stavano da tempo sviluppando delle informazioni su alcuni pagamenti elettronici - ritenuti corrispettivo per combinare (veri) matrimoni in favore di stranieri irregolari - confluiti verso un gruppo di individui, italiani e stranieri, dedito alla commissione di frodi online. L’indagine ha portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 4 soggetti (di cui 3 arrestati in flagranza) e all’allontanamento di 3 persone dal territorio nazionale. (Rem)