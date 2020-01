Iran: Conte, appello al dialogo. Ue può offrire ruolo determinate

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte assiste con forte preoccupazione all'escalation delle tensioni in Medio Oriente e, in queste ore, sta facendo un appello "alla moderazione, al dialogo, al senso di responsabilità” di tutte le parti in causa. E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Secondo il premier, in questa prospettiva l'Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante. Conte si sta prodigando, infatti, affinché l'Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e che vengano vanificati tutti gli sforzi per stabilizzare l'area mediorientale. Da parte del presidente, spiegano le stesse fonti, c’è anche massima attenzione per i militari italiani nella regione. A questo proposito, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, intervenendo a Sky Tg24, ha precisato che le missioni italiane continuano così come è stato programmato e che sono state innalzate le misure di sicurezza previste in situazioni di questo tipo. Per il momento però, ha spiegato, “si è ritenuto di sospendere temporaneamente l'attività di addestramento delle forze irachene che riprenderà appena le condizioni lo consentiranno”. Il responsabile della difesa ha garantito comunque che “non ci sono elementi di preoccupazione legati ad evidenze particolari”.(Rer)