Municipio Roma III: Caudo a Raggi, si impegni a fare ponte Sacco Pastore-Conca d’Oro

- Il presidente del III municipio di Roma, Giovanni Caudo, ha scritto una lettera alla sindaca di Roma Virginia Raggi per sollecitare la realizzazione del ponte ciclopedonale che dovrà collegare la zona di Sacco Pastore e la stazione della metro B1 di Conca d’Oro. A quanto rifersice Caudo nella lettera a Raggi “i residenti, in poche settimane, con il tramite di associazioni, comitati di quartiere e commercianti, hanno raccolto 1000 firme” per chiedere alla sindaca “di prendere un impegno a concludere la conferenza dei servizi e bandire la gara d’appalto per la realizzazione del ponte ciclopedonale”. La preoccupazione di un eventuale blocco del progetto nasce “dalle recenti decisioni che hanno investito la società partecipata Roma Metropolitane”. Il presidente del III municipio, infine, chiede a Raggi di rendersi disponibile a un incontro con i cittadini del territorio(Rer)