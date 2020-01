Capodanno: rintracciato e denunciato uomo che ha sparato con pistola a Isola del Liri

- Nella notte di capodanno ha deciso di festeggiare sparando, con una pistola calibro 7,65, dalla sua finestra. Il proiettile per fortuna non ha causato feriti e si è infranto nella tapparella di una casa in via XXV aprile a Isola del Liri in provincia di Frosinone. Grazie al bossolo i carabinieri sono risaliti all’autore della sparatoria e hanno potuto denunciarlo: si tratta di un 31enne incensurato che aveva sparato dalla sua abitazione, limitrofa a quella colpita. L’uomo, rintracciato dai militari, ha ammesso le proprie responsabilità e mostrato l’arma regolarmente detenuta.(Rer)