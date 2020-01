Milano: agenti gli trovano droga in casa e 42enne cerca di corromperli, arrestato

- Gli uomini della squadra mobile di Milano ha arrestato ieri un cittadino marocchino del 77 per detenzione di sostanze stupefacenti e istigazione alla corruzione. Il soggetto, conosciuto dagli agenti era stato agganciato dai poliziotti sotto la sua abitazione a Rodano Millepini da dove si è mosso con la sua auto, una Bmw x3, per arrivare in zona Corvetto a Milano. Qui gli agenti lo hanno fermato per un controllo e gli hanno trovato addosso alcuni grammi di hashish. Nel corso di una perquisizione alla sua abitazione sono stati trovati un bilancino elettronico 3 grammi di cocaina e, in camera da letto, 17 panetti di hashish per un totale di un chilo e mezzo. Nella cesta della biancheria sono state invece recuperati 4100 euro in banconote da 10 e da 20 che l'uomo ha offerto agli agenti per non essere arrestato. (Com)