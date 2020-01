Frosinone: fugge da controllo e investe carabiniere ad Alatri, arrestato 40enne

- Un 40enne di Alatri, per sottrarsi a un controllo in strada, a bordo della sua auto ha investito un carabiniere causandogli lesioni giudicate guaribili in tre giorni. L’uomo è stato arrestato la scorsa notte dai militari della stazione locale che erano intervenuti, in una zona isolata dal centro, a seguito della segnalazione in centrale di un’auto sospetta. Il 40enne, nascosto nella vettura parcheggiata in una stradina buia, alla vista dei carabinieri ha accesso il motore e si è dato alla fuga investendo uno dei militari intervenuti. Dopo un breve inseguimento, però, è stato fermato e perquisito. Le verifiche, sia del veicolo che indosso al 40enne, hanno dato esito negativo.(Rer)