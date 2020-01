Torino: Comune, il 7 gennaio prima commissione del 2020, tema il trincerone di via Sempione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartiranno martedì i lavori del Consiglio comunale di Torino dopo la pausa per le feste di Natale. E’ fissata per le ore 16.30 del 7 gennaio la prima commissione del 2020: si tratta di una congiunta tra VI Ambiente e II Urbanistica e Trasporti, sul tema del trincerone ferroviario di via Gottardo e via Sempione. Le attività del Consiglio proseguiranno a pieno regime a partire dal giorno successivo, mercoledì 8 gennaio, con la convocazione delle commissioni I Bilancio e Personale, Diritti e Pari opportunità, V Cultura, VI Servizi Sociali, II Urbanistica e Trasporti. Per la prima seduta plenaria del nuovi anno dell’assemblea elettiva di Palazzo Civico, le luci in Sala Rossa si riaccenderanno lunedì 13 gennaio. Il programma dei lavori verrà definito nel corso della Conferenza dei capigruppo che si terrà venerdì 10 gennaio. Come da ormai consolidata tradizione, anche quest’anno le sedute del Consiglio comunale verranno trasmesse in diretta web, sia sulla nostra home page che su quella della Città di Torino (http://www.comune.torino.it), oltre che tramite la nostra pagina Facebook. Le riunioni delle commissioni consiliari potranno invece essere seguite in streaming audio tramite la pagina web http://www.comune.torino.it/multimedia/commissioni (Rpi)