Vaticano: Zingaretti, con Papa colloquio su pace e giustizia sociale

- “Oggi ho incontrato Papa Francesco. Un bellissimo colloquio sulle cose di cui gli anni venti appena iniziati hanno bisogno: pace, giustizia sociale, equità, sviluppo sostenibile. Faremo di tutto per essere coerenti”. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che oggi è stato ricevuto in udienza, in Vaticano, dal pontefice.(Rer)