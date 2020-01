Serbia: Vucic annulla visita nel nord del Montenegro, “non dare adito a polemiche” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Montenegro, Dusko Markovic, ha condannato i disordini avvenuti a Belgrado davanti all'ambasciata di Podgorica. In un messaggio su Twitter Markovic ha definito "attacco incivile" il tentativo da parte di alcuni tifosi della squadra serba di basket Stella rossa di bruciare una bandiera del Montenegro. I tifosi si sono recati presso la sede dell'ambasciata al termine della partita di basket Stella rossa-Bayern giocata ieri a Belgrado. "Ieri sera a Belgrado un altro attacco incivile all'ambasciata del Montenegro e alla bandiera montenegrina. Il Montenegro è ancora una volta di fronte alla sfida di difendere l'indipendenza la libertà. Tuteleremo il nostro Montenegro nonostante l'odio di cui è disseminata da parte degli stessi attori dentro e fuori dai propri confini", ha scritto Markovic su Twitter. I disordini seguono a quelli di alcuni giorni fa, sempre davanti all'ambasciata montenegrina a Belgrado, e sono provocati anche questa volta dall'approvazione della legge sulle libertà religiose avvenuta in Montenegro lo scorso 27 dicembre. La legge prevede la possibilità di nazionalizzare alcune proprietà della Chiesa serba ortodossa, che ha giurisdizione canonica anche in Montenegro. (Seb)