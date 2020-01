Epifania: Comunità di Sant'Egidio, pranzo per 250 senza fissa dimora a Roma

- Si terrà domenica 5 gennaio il pranzo solidale, organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Roma, in occasione dell'Epifania. Oltre 250 senza fissa dimora potranno festeggiare grazie ai volontari e al contributo di Cra Acea. La festa si concluderà con una grande tombolata per la Befana. Inoltre, in questi giorni, sia a Roma che in numerose altre città italiane, è possibile partecipare alle iniziative di aiuto alle persone senza dimora, portando coperte, sacchi a pelo e accessori di lana nei centri di raccolta, oppure unendosi di persona alle distribuzioni. (Com)