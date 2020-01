Libia: iniziata seduta parlamento a Bengasi su intervento turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata da pochi minuti la seduta straordinaria del parlamento libico, riunito nella città di Bengasi, nell'est della Libia, convocato dal presidente Aguila Saleh, per discutere dell'intervento militare turco in Libia. Nel corso del dibattito, i deputati hanno discusso delle vie attraverso le quali le forze turche dovrebbero entrare nel paese per raggiungere Tripoli, in particolare il confine tunisino per dispiegarsi a Khoms e l'aeroporto di Mitiga, chiedendo alle forze del generale Khalifa Haftar di intervenire per impedire il loro ingresso nel paese. La Commissione Esteri del parlamento ha chiesto l'applicazione della norma di difesa congiunta della Lega araba per fermare l'arrivo delle truppe turche, mentre altri deputati chiedono alla Comunità internazionale di ritirare il riconoscimento al Governo di accordo nazionale libico (Gna) accusando il premier Fayez al Sarraj di "alto tradimento". (Lit)