Scuole Roma: Campidoglio, al via nuovo servizio mense. Garantita qualità e tutela lavoratori

- Dal 7 gennaio prenderà il via il nuovo servizio di ristorazione educativa e scolastica di Roma Capitale. Lo comunica il Campidoglio che in una nota anche che l'amministrazione ha garantito e tutelato la qualità del servizio e i livelli occupazionali per i lavoratori. A tutela dei lavoratori l'amministrazione capitolina - prosegue la nota - ha da subito inserito all'interno della gara d'appalto una clausola sociale a garanzia dei livelli occupazionali. Il dialogo tra amministrazione e aziende aggiudicatarie ha portato alla sottoscrizione dell'impegno da parte delle aziende ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro, le mansioni e i parametri orari nei confronti dei dipendenti interessati che erano impiegati nei servizi del precedente appalto, compreso il personale delle cucine dei nidi comunali della società Roma Multiservizi Spa e delle società che gestivano il servizio in autogestione. Nel quadro delle garanzie così assicurate dall'amministrazione lungo l'intero iter procedurale, i sindacati hanno sottoscritto con le imprese aggiudicatarie un accordo di cambio appalto che si è concluso con successo, tanto da revocare lo sciopero annunciato. (segue) (Com)