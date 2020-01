Scuole Roma: Campidoglio, al via nuovo servizio mense. Garantita qualità e tutela lavoratori (2)

- Al contempo, l'amministrazione ha ricevuto comunicazione che sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno rigettato le richieste di sospensiva della procedura che erano state avanzate da alcune aziende. L'intera procedura - sottolinea la nota del Campidoglio - è stata sottoposta alla vigilanza dall'Anac, nell'ottica di garantire massima trasparenza e tutela. L'aggiudicazione è avvenuta in base all'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, nell'ottica di garantire il migliore servizio per più piccoli. Il costo medio a pasto dell'appalto al via risulta superiore al precedente. Con questo cambio appalto - conclude il Campidoglio - si interrompono le proroghe di affidamento finora avvenute, che hanno di fatto mantenuto invariato lo status quo, e si riattiva quindi un virtuoso meccanismo di mercato. (Com)