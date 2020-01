Venezuela: governo condanna uccisione generale iraniano Qassem Soleimani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano ha condannato l’attacco Usa che ha portato alla morte del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana. “La repubblica bolivariana del Venezuela esprime la sua ferma condanna per l’attacco eseguito il 3 gennaio dalle forze militari degli Stati Uniti nelle vicinanze dell’aeroporto di Baghdad in cui è stato ucciso il comandante della Forza Quds del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana, il generale Qassem Soleimani”, si legge in un comunicato del governo di Caracas. “Si tratta di un’azione che aumenta la tensione nella regione, senza fondamento alcuno nel diritto internazionale, diretta contro un capo militare e un gruppo di ufficiali di alto rango di un paese sovrano che si trovavano in una zona di conflitto”, prosegue la nota. (Brb)