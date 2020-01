Vaticano: Papa riceve in udienza Nicola Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per il tradizionale incontro di inizio anno. Tra le altre udienze in programma oggi c’è anche quella di monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei.(Rer)