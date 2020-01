Libia: Haftar, la battaglia di Tripoli è diventata una guerra contro un colonizzatore ottomano

- Il generale Khalifa Haftar, capo dell'Esercito nazionale libico (Lna) ha annunciato che la battaglia di Tripoli è diventata una guerra contro "un brutale colonizzatore ottomano". Parlando ieri sera nel corso di un discorso televisivo, l'ufficiale ha affermato commentando la situazione politica in Libia che "è tempo di affrontare e accettare la sfida e di portare armi, uomini e donne, militari e civili". Haftar ha proseguito: "La liberazione di Tripoli non è più in dubbio da parte del popolo libico, dalle sue forze armate e dal mondo, dopo che il terrorismo ha esaurito tutta la sua energia dal 4 aprile e ha sofferto per gli attacchi dolorosi subiti, perdendo la maggioranza dei suoi combattenti e attrezzature". Haftar ha richiesto che il popolo turco si ribelli contro il presidente turco Recep Tayyep Erdogan, che ha descritto come "il maniaco ottomano sultano" e ostacola i suoi "piani espansionistici". (Lit)