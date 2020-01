Cultura: ingresso gratuito in Musei civici Roma per prima domenica mese

- Ingresso gratuito per tutti nei Musei civici di Roma domani, 5 gennaio, per la prima domenica del mese. L'iniziativa è rivolta a tutti i residenti a Roma e, da questo 2020, anche a quelli residente nell'area della Città metropolitana. Sarà aperto gratuitamente il percorso unificato dell'area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali al quale si può accedere attraverso cinque ingressi dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo accesso alle 15.30. La domenica gratuita dà la possibilità di scoprire, oltre alle collezioni permanenti, le numerose, varie e interessanti esposizioni nei Musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito, a eccezione delle mostre Canova. Eterna bellezza e C'era una volta Sergio Leone. Tra le mostre da segnalare ci sono “Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte” ai Musei Capitolini e “L'Arte Ritrovata”, un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall'VIII secolo a.C. all'età moderna, al Palazzo dei Conservatori. (segue) (Com)