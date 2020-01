Cultura: ingresso gratuito in Musei civici Roma per prima domenica mese (2)

- Alla Centrale Montemartini è in esposizione una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri in parte inedite nella mostra “Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta”. In corso anche “110 anni di luce. Acea e Roma” dedicata all'importante ricorrenza dei centodieci anni di vita e attività dell'azienda capitolina. Alla Galleria d'arte moderna di via Francesco Crispi la mostra “La rivoluzione della visione. Verso la Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi”, dedicata all'arte di László Moholy-Nagy, artista d'origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita. Sempre alla Galleria, si svolge in contemporanea “Spazi d'arte a Roma. Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990)”. Invece al Museo di Roma in Trastevere c’è la retrospettiva italiana di “Inge Morath (1923-2002)”, la prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos. (segue) (Com)