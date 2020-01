Cultura: ingresso gratuito in Musei civici Roma per prima domenica mese (3)

- Continua inoltre “Taccuini romani. Vedute di Diego Angeli - Visioni di Simona Filippini”, che espone l'intera serie dei dipinti di Diego Angeli, e “La Bulgaria attraverso lo specchio del tempo”: una mostra fotografica realizzata con lo sviluppo di 37 lastre di vetro originali risalenti agli anni venti e trenta del secolo scorso. Ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali oltre all'esposizione “Giancarlo Sciannella - Scultore di archetipi”, articolata lungo la via Biberatica, è visitabile “Civis Civitas Civilitas”, che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle città dell'impero. Al Museo di scultura antica Giovanni Barracco è in corso “Il Leone e la Montagna”, una mostra sulla missione archeologica italiana in Sudan, attiva da quasi cinquanta anni nel sito del Jebel Barkal, patrimonio mondiale Unesco. Da visitare nei Musei di villa Torlonia: al Casino dei Principi c’è “Carlo Levi e l'arte della politica”; al Casino Nobile “Rifrazioni dell'Antico” dedicata all’opera di Sergio Monari; alla Casina delle Civette, si può visitare “Giardino delle meraviglie. Opere dell'artista Garth Speight”. Al Museo Carlo Bilotti di villa Borghese, invece, oltre a “Unforgettable Childhood”, selezione di opere di artisti israeliani e italiani sul tema dell'infanzia, è in corso “Ponte di conversazione con Paolo Aita”, una collettiva di 54 opere create da artisti vari in omaggio al calabrese Paolo Aita, poeta, scrittore e critico d'arte e musicale. (Com)