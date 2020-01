Roma: picchia violentemente la compagna, arrestato 35enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al culmine di una lite per futili motivi ha aggredito la compagna con calci e pugni, causandole la frattura di una mano, contusioni alla testa, alla schiena e all’addome oltre che ecchimosi sul volto. Per questo un 35enne dello Sri Lanka, con precedenti, è stato arrestato ieri dai carabinieri in via Corchiano in zona Tomba di Nerone a Roma. I fatti sono avvenuti nell’abitazione della donna, una 49enne del Perù, che è stata soccorsa presso l’ospedale Sant’Andrea e dimessa con una prognosi di 25 giorni. La 49enne ha poi denunciato ai carabinieri della compagnia Trionfale altri episodi di violenza avvenuti in passato. L’uomo è stato portato in carcere a Regina Coeli.(Rer)