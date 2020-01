Cina: diffusa nuova normativa per favorire attività banche straniere nel paese

- La commissione cinese per la regolamentazione bancaria e assicurativa ha diffuso una nuova normativa che punta a favorire l’attività di banche straniere nel paese. Sulla base delle nuove disposizioni, riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”, gli istituti finanziari stranieri potranno aprire filiali e banche interamente di proprietà straniera nel paese. La nuova normativa annulla inoltre i requisiti patrimoniali totali per avviare attività commerciali in Cina e allenta le limitazioni sugli azionisti delle joint venture. Sono invece state rafforzate le normative in materia di equity management, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. (Cip)