Libia: esperti Usa discutono con Gna passi concreti per eliminare le milizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Libia ha tenuto ieri una riunione di esperti statunitensi con i rappresentanti del Governo di accordo nazionale, "per determinare misure concrete per eliminare le milizie", che l'ambasciata ha descritto come "una delle questioni fondamentali alla base del conflitto in Libia". "Gli Stati Uniti apprezzano la disponibilità del Gna ad affrontare questo problema e rimarranno strettamente coinvolti con tutti i partner libici mentre attuano le misure per rimuovere questi gruppi violenti", si legge in una nota. "Questi colloqui arrivano in un momento in cui un intervento straniero minaccia di minare la sovranità e l'integrità territoriale della Libia e di intensificare la situazione in un più ampio conflitto regionale", ha aggiunto. "Gli Stati Uniti rimangono convinti che la stabilità a lungo termine può essere raggiunta solo attraverso la fine del conflitto, il ritorno ai negoziati politici e l'istituzione di un governo unificato in grado di fornire sicurezza e prosperità al popolo libico e impedire ai terroristi di trovare rifugio in Libia", ha spiegato la nota. (Lit)