Internet: Polizia postale, nel 2019 importanti operazioni di contrasto a criminalità su web

- In uno scenario nel quale la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro vivere quotidiano, lo sforzo della Polizia postale e delle comunicazioni nell'anno 2019 è stato indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica. Di assoluto rilievo risulta il ruolo svolto dalla Polizia postale nell'ambito dei reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online: nell'anno appena terminato sono state indagate 650 persone. Le indagini relative al fenomeno dell'adescamento di minori online, invece, hanno consentito di indagare altre 180 persone. Inoltre sono state eseguite 8 operazioni di particolare rilievo, in modalità sotto copertura online, che hanno consentito di indagare in stato di libertà 151 persone. Un fenomeno particolarmente insidioso che ha fatto breccia tra giovani e giovanissimi è rappresentato dagli “stickers”: ovvero la condivisione, sulle piattaforme di messaggistica istantanea, di adesivi digitali gratuiti, a contenuto offensivo, violento, discriminatorio, antisemita, nonché pedopornografico. Attualmente sono stati rilevati 7 casi, conclusisi con altrettanti minorenni indagati per diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. (segue) (Com)