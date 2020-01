Internet: Polizia postale, nel 2019 importanti operazioni di contrasto a criminalità su web (2)

- Tra le indagini più significative nell'ambito dei reati di sfruttamento sessuale dei minorenni si segnala una complessa operazione, svolta in modalità sotto copertura online nelle dark net, che ha consentito di trarre in arresto un 60enne per detenzione di materiale di sfruttamento sessuale dei minorenni, aggravato dall'ingente quantità, dall'utilizzo di mezzi di anonimizzazione e criptazione, nonché dalla particolare violenza di alcune immagini rinvenute, raffiguranti abusi sessuali su minori anche in tenerissima età. L'uomo è risultato di particolare interesse, anche a livello internazionale, per i ruoli di amministratore e moderatore che nel tempo ha ricoperto nelle comunità virtuali pedofile. (Com)