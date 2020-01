Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna

- La procura della Bolivia ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sui fatti relativi alla visita diplomatica di personale spagnolo presso i locali dell’ambasciata messicana a La Paz, che ha provocato una crisi diplomatica tra La Paz e Madrid. “Attiveremo tutti i meccanismi di cooperazione giuridica internazionale per individuare chi dalla Spagna ha ordinato il viaggio (di questo gruppo), in quanto queste persone non possono spostarsi dal territorio spagnolo senza previa autorizzazione delle autorità”, ha detto il procuratore generale Juan Lanchipa, secondo quanto riporta il quotidiano “La Razon”. (segue) (Brb)