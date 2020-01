Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna (2)

- Il riferimento è agli agenti della guardia civile spagnola che hanno tentato di fare il loro ingresso nella sede diplomatica messicana a La Paz, scatenando una crisi diplomatica con il governo ad interim di Jeanine Anez. Gli agenti, elementi del Grupo Especial de Operaciones (Geo), hanno lasciato il paese ieri, a bordo di un volo Avianca, partito dall’aeroporto internazionale di El Alto e diretto a Lima. In totale sono sei i funzionari ad avere abbandonato la Bolivia. La notizia è stata confermata dalla Direzione per la migrazione della Bolivia. “Possiamo confermare che le sei persone uscite questa mattina dal paese sono i famosi incappucciati che hanno cercato di entrare in modo irregolare nei locali dell’ambasciata del Messico”, ha detto il direttore dell'agenzia Marcel Rivas. La sede diplomatica ospita in qualità di rifugiati almeno nove ex funzionari del governo di Evo Morales. Su almeno quattro di loro pende un ordine di arresto da parte delle autorità di transizione di La Paz. La vicenda ha portato il governo della presidente ad interim Jeanine Anez a dichiarare persona non grata l’incaricata d’affari dell’ambasciata di Spagna, Cristina Borreguero, e il console spagnolo Alvaro Fernandez, oltre all’ambasciatore messicano a La Paz, Maria Teresa Mercado. (segue) (Brb)