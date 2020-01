Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna (3)

- Secondo il governo ad interim di La Paz gli elementi del Geo, incappucciati, avrebbero cercato di entrare nel perimetro dell'ambasciata messicana per prelevare alcuni dei funzionari legati all'ex presidente Evo Morales. Tra questi, in particolare, si cita Juan Ramon Quintana, l'ex ministro della Presidenza, ritenuto uno degli uomini forti del governo socialista oggi in disarmo. "Questo gruppo di rappresentanti dei governi di Messico, e Spagna hanno gravemente leso la sovranità e la dignità del popolo e del governo della Bolivia", ha affermato la presidente ad interim Jeanine Anez in un messaggio pronunciato dal Palazzo di governo. (segue) (Brb)