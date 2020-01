Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condotta ostile" con cui "hanno cercato di entrare in modo clandestino nella residenza del Messico in Bolivia, sfidando gli agenti di polizia boliviani e gli stessi cittadini sono fatti che non possiamo lasciar correre e che hanno causato conseguenze", ha aggiunto la presidente ad interim presentando la decisione di espellere il personale spagnolo. Jorge "Tuto" Quiroga, ex presidente boliviano e oggi rappresentante del governo ad interim presso le autorità internazionali, aveva a sua volta chiesto al presidente incaricato del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di "porgere le sue scuse". (segue) (Brb)