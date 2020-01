Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna da parte sua ha "respinto decisamente qualsiasi insinuazione su una presunta volontà di interferenza negli affari politici interni della Bolivia", sottolinea la presidenza. "Per la Spagna, qualsiasi affermazione in questo senso, costituisce una calunnia diretta a danneggiare le nostre relazioni bilaterali con false teorie di cospirazione", prosegue la nota rivendicando la volontà di "mantenere relazioni strette di amicizia e solidarietà con il paese e il fraterno popolo della Bolivia". Prima della nota della presidenza, era stato il ministero degli Esteri spagnolo a dire che in nessun modo si era trattato di un tentativo di violare la sede diplomatica: gli effettivi stavano accompagnando l'incaricato d'affari in Bolivia, Cristina Borreguero, invitata a "una visita di cortesia" dall'ambasciatore messicano a La Paz, Maria Teresa Mercado. (segue) (Brb)