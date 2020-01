Bolivia: procura annuncia apertura inchiesta su incidente diplomatico con la Spagna (6)

- I diplomatici spagnoli, assieme allo stesso ambasciatore messicano, sono stati dichiarati "persona non grata" nella mattinata del 30 dicembre. Di lì a poco Madrid replicava dando a tre funzionari boliviani l'ordine di lasciare il paese entro 72 ore. "La Spagna chiede che l'attuale governo ad interim della Bolivia riannodi e temperi i contenuti delle sue affermazioni e si recuperi quanto prima il senso di fiducia e cooperazione tra i due paesi, così necessario adesso come sempre", segnala una nota della presidenza del governo spagnolo. Il governo ad interim boliviano faceva da parte sua sapere che il personale dell'ambasciata a Madrid stato nominato dal precedente governo. In settimana Anez ha indicato il viceministro degli Esteri, Gualberto Rodriguez, come incaricato d'affari in Spagna. (Brb)