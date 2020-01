Varese: tenta furto in appartamento, arrestata 19enne

- La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato ieri pomeriggio una 19enne per tentato furto in abitazione in concorso con un'altra ragazza, colte in flagranza di reato dai proprietari di casa. I due coniugi, rientrando in macchina, avevano notato la presenza sospetta di una ragazza raggiunta poco dopo dalla complice vicino alla loro casa, e, dopo aver trovato il cancello aperto e la finestra del locale soggiorno forzata, hanno subito dato l'allarme. Le due giovani hanno tentato la fuga, una è riuscita a scappare, l'altra è stata fermata e agli agenti arrivati sul posto ha confessato il tentato furto, consegnando una chiave inglese di metallo, nascosta dentro al reggiseno, e una lastra di plastica trovata nella borsa, usata probabilmente per aprire i serramenti una volta forzati. Da ulteriori indagini la giovane è risultata recidiva per questo tipo di reati e sarà processata per direttissima questa mattina alle 11. (Rem)