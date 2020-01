Roma: arrestato stalker condominiale, minacciava e picchiava residenti

- Aveva creato un’atmosfera di terrore tale tra i condomini del suo palazzo che, dopo tre anni di minacce, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Tor Pignattara e ora è indagato per atti persecutori. Si tratta di un 51enne romano che nel corso del tempo aveva inviato diverse lettere minatorie ai condomini e in alcuni casi aveva messo in atto vere e proprie aggressioni fisiche. Due inquilini avevano, in due casi diversi, riportato anche lesioni gravi. Per l’uomo, ritenuto un vero e proprio stalker condominiale, il Gip ha disposto quindi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.(Rer)