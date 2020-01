Medio Oriente: nuovo raid Usa contro milizie sciite in Iraq, notizie contrastanti su morte al Zaidi

- Dopo il raid aereo di ieri a Baghdad in cui sono stati uccisi il generale iraniano Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, e il leader delle Forze di mobilitazione popolare (Pmu) irachene, Abu Mahdi al Muhandis, i vertici delle formazioni sciite temono il ripetersi di nuovi blitz delle forze statunitensi contro i propri leader e la tensione in Iraq resta molto alta. Mentre nella capitale si svolgono i funerali dei due leader sciiti uccisi ieri nella zona dell'aeroporto della capitale irachena, circolano da diverse ore notizie contrastanti su quanto sia avvenuto nella notte nella zona di al Taji, a nord di Baghdad, dove si trova una base delle milizie sciite Pmu. Se, infatti, una parte della dirigenza di questa formazione ha denunciato di aver subito un raid aereo, confermato da un filmato che sta circolando in queste ore sui social network e diffuso dall'emittente televisiva "al Arabiya", fonti ufficiali dell'esercito iracheno e del comando della Coalizione internazionale hanno smentito che siano stati condotti attacchi aerei nella regione. Tutto è iniziato nella notte quando fonti della sicurezza irachena hanno diffuso la notizia di un raid aereo contro un convoglio delle Pmu, nel quale sarebbe morto Shibl al Zaidi, capo della brigata Imam Ali che fa capo alla formazione sciita. (segue) (Irb)