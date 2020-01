Venezuela: domani elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, l'oppositore Juan Guaidò, cercherà domani i voti per essere rieletto nella carica che lo ha accreditato come il principale avversario di Nicolas Maduro. Forte di questa carica, poco meno di un anno fa, Guaidò si è autoproclamato presidente di un governo "ad interim" riconosciuto in breve da circa 60 paesi. L'oppositore cerca ora i voti per un nuovo mandato per portare a termine il compito che non è riuscito ad assolvere nel primo anno: far cadere il governo "dell'usurpatore" Maduro e portare il paese ad elezioni "libere". Ma la sessione parlamentare, tra presunti complotti, cavilli legali e manovre politiche ancora indefinite, si presenta piena di insidie. (segue) (Brb)