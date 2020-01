Venezuela: domani elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato (4)

- La giunta direttiva dell'An si elegge con la maggioranza assoluta dei deputati, la metà più uno dei deputati presenti: si tratta quindi di ottenere almeno 84 dei 167 parlamentari su cui a regime conta l'aula. Sulla carta Guadò dispone di 92 voti a favore. I numeri potrebbero però cambiare al momento del voto. In primo luogo c'è il problema dei deputati in esilio, rifugiati in ambasciate straniere o clandestinità. Per questa ragione, il 17 dicembre l'An ha approvato una legge che permetterebbe ai deputati non presenti di poter esprimere il loro voto da remoto. Una decisione che ha suscitato alcuni malumori tra i supplenti, impugnata da un parlamentare legato a Guaidò (poi espulso da Volontà popolare) e successivamente abrogata dalla Corte suprema (Tsj), in un braccio di ferro istituzionale che non conosce pace. L'An non riconosce la legittimità del Tsj e intende andare avanti col voto degli "assenti", una trentina circa di deputati che potranno esprimere così il loro appoggio a Guaidò. (segue) (Brb)