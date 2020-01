Venezuela: domani elezioni presidenza Assemblea nazionale, Guaidò in corsa per nuovo mandato (5)

- C'è poi il caso della cosiddetta "operazione Alacran", un piano che secondo le opposizioni il governo starebbe portando avanti per "comprare" deputati e convincerli a non votare il presidente uscente. Nulla si sa su nomi e numero di questi deputati, ma per i media la "caccia" potrebbe svolgersi tra alcuni parlamentari espulsi dai partiti della coalizione Mud espulsi negli ultimi mesi del 2019 per presunte trame di corruzione e uso improprio di fondi pubblici. C'è inoltre il caso di parlamentari che sono attualmente i cui diritti politico sono stati azzerati dalla Corte suprema, o come il deputato oppositore Gilber Caro, di cui non si hanno notizie da giorni e li cui seggio non è al momento coperto da nessun supplente. (segue) (Brb)