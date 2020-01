Libia: governo dell'est nomina incaricato d'affari Egitto, Lega araba e Unione africana

- Il governo ad interim libico non riconosciuto dell'est, guidato da Abdullah al Thani, ha deciso di nominare gli incaricati d'affari delle ambasciate e missioni libiche in Egitto, Lega araba e Unione africana. Ciò è avvenuto in una riunione di emergenza del Consiglio dei ministri del governo provvisorio avvenuta ieri sera ad al Baida per discutere "le ripercussioni di una possibile invasione turca della Libia", secondo una dichiarazione ufficiale. "La decisione è arrivata dopo gli sforzi diplomatici intrapresi dal governo provvisorio con paesi amici che hanno respinto qualsiasi intervento straniero in Libia", recita la nota. Il governo di al Baida, sostenuto da Khalifa Haftar, ha affermato di essere impegnato in una sessione continua e che tutte le capacità del governo sono dedicate a "servire lo sforzo bellico dell'Esercito nazionale libico fino alla liberazione di ogni centimetro della Libia". (Lit)