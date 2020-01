Milano: Mauri, su via Gola risposta Stato sarà molto dura

- L'intervento dello Stato deve essere molto duro e deciso, "deve essere chiaro il segnale queste persone non hanno consenso di nessuno". Lo ha detto il vice ministro all'interno, Matteo Mauri, durante l'incontro al comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano dove ha incontrato la squadra che, la notte di capodanno, è stata aggredita in via Gola mentre spegneva un incendio appiccato in mezzo alla strada. "oggi ho voluto esserci - ha spiegato Mauri - per dare un segno di vicinanza e attenzione. Quello che è accaduto in via Gola è di una gravità assoluta, un gesto sconsiderato, vigliacco e assurdo. Sarebbe inaccettabile a prescindere, a maggior ragione lo è se compiuto contro i vigili del fuoco". Mauri ha spiegato di essere in contatto con il questore di Milano Sergio Bracco, il quale "ha confermato che sono molto avanti con le indagini, con le identificazioni e in relazione con la Procura: nel giro di poco arriveremo a trovare una soluzione e a identificare le persone". Mauri ha poi sottolineato che si è trattato di un gesto di criminalità, "ma anche di qualcosa di più profondo: sono venute meno le basi elementari della convivenza civile e una società non sta in piedi senza la base del senso civico". (Rem)