Roma: rapina due esercizi commerciali a pochi minuti di distanza, arrestato 31enne

- Con indosso il casco integrale e armato pistola, nella tarda serata di ieri, un 31enne romano senza fissa dimora e con precedenti ha assaltato un supermercato in via Tullio Levi Civita, a Ostiense, sottraendo 745 euro dalle casse. Nel corso della fuga l’uomo, non contento, ha tentato un nuovo furto in una pizzeria vicina in via Leopoldo Nobili gestita da un bengalese. Qui, dopo aver derubato 56 euro dell’incasso ha cercato di prendere con la forza il telefono cellulare di un dipendente, un 43enne, anche lui bengalese. A quel punto è nata una colluttazione tra i due bengalesi, il proprietario e il dipendente, e il ladro. La zuffa si è spostata in strada dove i tre sono stati intercettati dai carabinieri che si trovavano in zona a seguito della rapina al supermercato. Quando i militari sono intervenuti il rapinatore era stato immobilizzato a terra dai due commercianti. Il 31enne è stato prima soccorso all’ospedale San Camillo, dove ha ottenuto 15 giorni di prognosi, e poi arrestato. I due bengalesi, trasportati all’ospedale Sant’Eugenio, sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi. Le indagini successive dei militari hanno permesso di accertare che la pistola utilizzata per il furto era una “scacciacani”: una replica perfetta di un revolver Colt 1911 di grosso calibro.(Rer)