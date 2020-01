Epifania: Coldiretti, 3,5 milioni italiani ancora in vacanza

- Quasi 3,5 milioni di italiani sono in vacanza con il lungo weekend dell’Epifania che ha favorito nuove partenze dopo Natale e Capodanno. E’ quanto stima la Coldiretti. Sul podio delle destinazioni per le vacanze quest’anno salgono le città e le località d’arte con il 48 per cento, seguite dalla montagna con il 38 per cento mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67 per cento ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24 per cento preferisce l’albergo. Tuttavia, tengono le formule alternative come bed and breakfast e agriturismo dove si moltiplicano le iniziative per la notte della Befana. Con il lungo weekend dell’Epifania salgono a circa un milione i vacanzieri che hanno scelto l’agriturismo.(Com)