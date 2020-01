Business news: Russia, inflazione al 3 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia si è attestata al 3 per cento nel 2019. È quanto si legge in un rapporto intermedio pubblicato sul sito web della Banca centrale. Il rapporto fa riferimento ai dati forniti dal Servizio statistico federale russo (Rosstat). Tuttavia Rosstat non ha ancora pubblicato il suo rapporto sull'inflazione per il mese di dicembre. La pubblicazione è prevista per l’inizio del 2020. (Rum)