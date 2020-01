Business news: Serbia, al via progetto ampliamento centrale Kolubara

- L'Ente statale per l'energia elettrica della Serbia (Eps) ha avviato il progetto di ampliamento della centrale termoelettrica di Kolubara: secondo quanto riporta l'emittente "Rts", è già stato preparato il terreno lungo 7,2 chilometri della strada statale Ibarska magistrala, oltre che lungo 3,9 chilometri accanto al torrente Pestan. La centrale termoelettrica, che attualmente è la più grande della Serbia, vedrà in particolare un ampliamento del bacino G per l'estrazione di carbone. L'obiettivo dei lavori è quello di garantire una produzione di carbone stabile che risponda alle esigenze della produzione di energia elettrica. (Seb)