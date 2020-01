Iraq: in migliaia ai funerali di Soleimani e Muhandis a Baghdad

- Sono iniziati questa mattina a Baghdad i funerali del leader delle brigate di mobilitazione popolare sciite irachene (Pmu) Abu Mahdi al Muhandis e del capo della brigata Qods delle Guardie rivoluzionarie iraniane, Qasim Soleimani, alla presenza di migliaia di persone e funzionari iracheni. Nel corso del corteo funebre sono stati scanditi slogan contro gli Stati Uniti, descritti come "il Grande Satana". La bandiera iraniana è stata posta sulla bara di Soleimani e la bandiera irachena sulla bara di al Muhandis. Dopo il funerale, che si svolge nel quartiere sciita di al Kadhimiya, le salme verranno trasportate a Karbala, quindi a Najaf, per la sepoltura di al Muhandis, e successivamente il corpo di Soleimani verrà inviato in Iran. (segue) (Irb)