Iraq: in migliaia ai funerali di Soleimani e Muhandis a Baghdad (2)

- Secondo i media iracheni, i leader delle forze di mobilitazione popolari (Pmu) hanno scelto il segretario generale dell'organizzazione Badr, Hadi al Amri, come successore di al Muhandis alla guida delle Pmu. Il suo nome è stato presentato al premier iracheno, Adel Abdel Mahdi. L'agenzia iraniana "Irna" ha citato un dirigente delle Pmu affermando che al Amiri è stato scelto come leader del gruppo sciita iracheno, succedendo al Muhandis". La stessa fonte ha aggiunto che "i leader delle Pmu hanno concordato sulla figura di al Amiri e hanno presentato il suo nome al primo ministro", osservando che "al Amiri ha una storia da jihadista onorevole ed è conosciuto in Iraq come Sheikh Mujahideen". (Irb)