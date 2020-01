Bolivia: Tribunale supremo elettorale fissa data prossime elezioni per il 3 maggio

- Il tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha fissato la data delle nuove elezioni generali per il prossimo 3 maggio. Lo ha confermato parlando alla stampa il presidente della Corte, Salvador Romero. “I termini per le organizzazioni politiche e per i cittadini verranno specificati quando annunceremo il calendario elettorale nei prossimi giorni e convocheremo ufficialmente le elezioni”, ha dichiarato. Il nuovo turno elettorale segue le contestate elezioni del 20 ottobre scorso, che hanno portato alle dimissioni del presidente Evo Morales, arrivate il 10 novembre su pressione delle forze armate. Conosciuto il rapporto preliminare dei tecnici dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), che denunciava "vizi" nelle procedure di voto e di scrutinio delle elezioni presidenziali, Morales annunciava il rinnovo delle autorità elettorali e un ritorno del paese alle urne. L'annuncio, tuttavia, non è bastato a interrompere la protesta in corso nel paese. (segue) (Brb)