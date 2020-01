Energia: forniture di gas russo alla Bielorussia manterranno prezzi invariati a gennaio e febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forniture di gas naturale russo alla Bielorussia a gennaio e a febbraio di quest'anno verranno effettuate allo stesso prezzo del 2019, vale a dire 127 dollari per mille metri cubi. Lo ha reso noto in un comunicato il servizio stampa del ministero dell'Energia di Minska. “In conformità con gli accordi raggiunti, le forniture da gennaio a febbraio saranno effettuate al prezzo di 127 per mille metri cubi”, si legge nella nota. Lo scorso 31 dicembre Gazprom e il governo della Bielorussia hanno firmato un protocollo sui prezzi del gas per il bimestre gennaio-febbraio 2020 e prorogato i contratti di fornitura di gas fino al 2021. Ieri invece una fonte dell'industria petrolifera ha riferito all'agenzia "Ria Novosti" che Mosca ha sospeso la fornitura di petrolio alle raffinerie della Bielorussia, indiscrezione poi confermata dalla compagnia bielorussa Belneftekhim. "Non vi è alcun trasporto in direzione delle raffinerie di petrolio bielorusse", ha dichiarato la fonte. La fornitura di petrolio è cessata il primo gennaio. Tuttavia, ha aggiunto la fonte, la Bielorussia ha ancora riserve di petrolio e le raffinerie funzionano normalmente. Il carico di lavoro è stato ridotto al minimo tecnologico. Sono due le raffinerie di petrolio in Bielorussia, a Mozyr e Novopolotsk (Naftan). (segue) (Res)