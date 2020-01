Saldi: Uecoop, pos carte e bancomat aumentano del 72 per cento (2)

- “In Italia, in un anno vengono spesi sulla rete quasi 28 miliardi di euro per acquisti su moda, elettronica, cura della persona, cibo, arredamento, elettrodomestici, giocattoli, musica e videogiochi oltre a viaggi e sistemazioni alberghiere - sottolinea Uecoop sulla base di dati Digital -. La diffusione degli acquisti sul web con pagamenti elettronici aumenta però anche il rischio di frodi con i criminali del web che sempre più spesso puntano a carpire i codici delle carte di credito o bancomat per svuotare il più possibile il conto corrente della vittima con acquisti in giro per il mondo”. (Com)