Roma: incendio camper, causa accidentale ipotesi più accreditata

- Riguardo all'incendio di diversi camper avvenuto ieri sera a Roma in piazzale 12 ottobre a pochi passi dal centro Eataly l'ipotesi più accreditata al momento è quella della causa accidentale. Tuttavia non è ancora escluso nessun altro scenario, tantomeno quello doloso, fino a termine delle indagini. Dai primi rilievi effettuati dagli inquirenti non sono state trovate tracce visibili di inneschi e tra l'altro è emerso che le fiamme si sono sprigionate proprio dal camper in cui è stato ritrovato il corpo di un uomo di nazionalità rumena carbonizzato, che dormiva e dimorava nel veicolo. Il mezzo è risultato particolarmente vecchio e non marciante, acquistato al tempo da un italiano che lo ha poi ceduto a scopo benefico. È da lì che le fiamme si sarebbero propagate agli altri camper. In tutto sono almeno sei i veicoli andati distrutti mentre altri sono stati danneggiati.(Rer)