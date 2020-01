Migranti: Europarlamento chiede fine crisi umanitaria nelle isole greche

- Oltre 100 membri del Parlamento europeo hanno firmato una lettera in cui chiedono al Consiglio giustizia e affari interni (Gai) e ai ministri dell’Interno dell'Unione europea di agire immediatamente per porre fine all'attuale crisi umanitaria sulle isole greche, dove oltre 46 mila migranti vivono in rifugi che hanno una capacità totale di 8 mila persone. Lo riferisce il quotidiano greco “Kathimerini”. La lettera, firmata da 105 eurodeputati appartenenti a cinque gruppi politici – Sinistra europea, Socialisti europei, Verdi europei, Partito popolare europeo e Rinnovare l'Europa –, afferma che i migranti vivono in condizioni misere e insicure, senza accesso alle cure mediche, ai servizi igienico-sanitari e di base beni come il cibo e sostiene che il trasferimento di migranti sulla terraferma non significhi necessariamente un miglioramento delle condizioni di vita, in quanto anche questi campi sono a loro volta al limite delle loro capacità. Nel frattempo, ieri si sono verificati scontri su piccola scala tra la polizia e un gruppo di richiedenti asilo africani che hanno bloccato una strada fuori dal campo di Moria, nell'isola dell'Egeo orientale di Lesbo, per protestare contro i migranti afghani che, stando alla loro versione, li attaccano regolarmente. Secondo quanto riferito dalla stampa greca, la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Allo stesso tempo, un incendio è divampato in una casa abbandonata a Moria che è andata completamente distrutta. (segue) (Gra)