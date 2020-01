Migranti: Europarlamento chiede fine crisi umanitaria nelle isole greche (2)

- Intanto ieri il governo greco ha varato un decreto ministeriale che delinea 12 paesi considerati sicuri per il rimpatrio dei richiedenti asilo. È quanto riferito dall'agenzia di stampa statale “Ana-Mpa”, secondo cui il provvedimento è stato firmato dal ministro degli Esteri, Nikos Dendias, e dal ministro per la Protezione dei cittadini Mihalis Chrysohoidis, ed elenca i seguenti paesi come sicuri per il rimpatrio: Ghana, Senegal, Togo, Gambia, Marocco, Algeria, Tunisia, Albania, Georgia, Ucraina, India e Armenia. In base all'articolo 87 della nuova legge del 2019 sulla domanda di asilo, un paese di origine è giudicato sicuro per un richiedente asilo se un esame della sua domanda dimostra che non vi vengono citati “motivi gravi per cui il paese non è un paese sicuro per il richiedente”. La nuova legge prevede inoltre l'esame rapido delle domande di asilo presentate da individui provenienti da paesi di origine sicuri, consentendo tempi di elaborazione più brevi. Gli arrivi di migranti e rifugiati provenienti dalla vicina Turchia sono aumentati negli ultimi mesi in Grecia, con decine di migliaia di persone stipate in centri di identificazione sulle isole che hanno superato da tempo le loro capacità. (Gra)